Артемий Панарин: "Мало голов в "Коламбусе"? Не буду бросать, если вижу открытого партнера"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (3:5), подчеркнул, что стал более философски относиться к отсутствию голов. В этой игре форвард прервал безголевую серию, которая составляла десять встреч подряд.

– Почему вообще пока так мало голов в "Коламбусе" – всего два? – вопрос Панарину.

– Я такой игрок: если вижу открытого партнера, отдам всегда пас, не буду бросать. Да, когда я несколько матчей не мог забить, было небольшое давление. Все меня подгоняли, затем я сам стал тем же заниматься, и пропала уверенность в себе.

Было много моментов – а я не забивал. Сейчас, надеюсь, все изменится в лучшую сторону. Я уже взрослею, не так переживаю, как раньше, более философски подхожу к таким сериям. Понятно, что это когда-то пройдет. Я не лентяй какой-то, что не хочет играть в хоккей, просто не все получается.

– Ваш партнер по тройке Кэм Аткинсон выбыл из строя. Это повлияло сегодня на вашу игру, нашли уже с ним какую-то "химию"?

– Конечно, каждая травма влияет, но ничего страшного с ним не случилось, насколько я знаю, он вернется в следующем матче.

– Против "Рейнджерс" вы иногда выходили на лед с еще одним экс-форвардом "Чикаго" – Тайлером Моттом. Вариант а-ля Патрик Кейн?

– С Патриком сложно кого-то сравнивать, он очень хорош с шайбой. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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