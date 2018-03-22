Артемий Панарин: "Когда увидел таблицу гонки бомбардиров НХЛ, хотел завязать с хоккеем"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" признался, что впечатлен плотностью бомбардирской гонки в НХЛ. Он рассчитывает, что ее выиграет кто-то из российских хоккеистов.

– Следите за гонкой бомбардиров? У кого больше шансов выиграть – Кучеров, Малкин, Макдэвид?

– Еще и Маккиннон есть. Я как-то посмотрел этот список, они одурели там совсем… Сегодня вот на табло на арене таблицу бомбардиров показывали, я хотел завязать с хоккеем (смеется). Тут грызешься за каждое очко, а у них под сто уже! Я за русских парней за обоих переживаю, но как на них поставить, там несколько человек идут рядом и все звери (улыбается). Конечно, было бы приятно, если бы кто-то из наших выиграл. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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