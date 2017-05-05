Артемий Панарин: "Когда Олимпиада пройдет без игроков НХЛ, россиянам лучше оставаться в КХЛ"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что российским игрокам не стоит уезжать за океан в следующем сезоне, чтобы иметь возможность выступить на Олимпиаде-2018. Ранее НХЛ сообщила, что не будет делать традиционный перерыв на Игры и не отпустит туда своих хоккеистов.

– Недавно вы сказали, что не понимаете, почему игроки уезжают из КХЛ, ведь впереди Олимпиада.

– Думаю, что в такой ситуации, когда Олимпиада пройдет без энхаэловцев, лучше остаться еще на сезон поиграть дома. Конечно, каждый решает сам. Как бы там ни было, в России очень много хороших хоккеистов. Уверен, у нас соберется отличная, боевая сборная. (Марат САФИН)

Полное интервью Артемия Панарина