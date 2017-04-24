Артемий Панарин: "К следующему сезону буду готов лучше"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что соперники в НХЛ стали лучше готовы к его игре. По словам россиянина, приходится действовать более изощренно.

– Было ощущение, что в нынешнем сезоне соперники больше были готовы к вашей игре, изучали вас?

– Да, был такой момент. Когда я только приехал, меня никто не знал, и у меня была куча моментов в первые 15 - 20 игр. Сейчас – совсем по-другому. Во время игры уже тяжело оказаться где-то на пустом месте.

– Тренеры советовали как-то изменить свою игру, придумать что-то новое?

– Джоэль Кенневилль предупреждал меня в начале сезона, что нужно выдумать что-то более изощренное, потому что все будут готовы к тому, что я делаю. Где-то удавалось придумывать, где-то не удавалось. Больше, скорее, не удавалось. К следующему сезону буду готов лучше. Главное – хорошо играть в плей-офф. (Марат САФИН)