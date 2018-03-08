Артемий Панарин: "Иногда и забить могу с испугу"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признался, что для него очки важнее, чем заброшенные голы. Хоккеист отметил, что скорее причисляет себя к ассистентам.

– Очки для меня важнее, – цитирует русская версия официального сайта НХЛ Панарина. – Иногда пас ценнее, чем заброшенная шайба. Есть игроки – снайперы, которые специализируются на этой работе. А есть ассистенты – скорее всего, это обо мне. Но иногда и забить могу с испугу.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 26-летний Панарин провел 67 матчей и набрал 58 очков (21+37).