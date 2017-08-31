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14:41 | Хоккей — НХЛ

Артемий Панарин: "Хотел бы играть как Дацюк, который много радости приносил людям"


Новичок "Коламбуса" Артемий Панарин отметил, что приложит все усилия, чтобы помочь команде. По его словам, также хочет достигать своих личных целей.

- Какую роль я буду играть в этой команде? Стараюсь об этом не думать, - отметил Панарин в интервью клубной пресс-службе. - Куда поставит тренер, там я и буду играть. Конечно, хотелось бы играть больше. Также в большинстве. Этого хочет каждый игрок. Будем работать, стараться.

- Что вы знаете о Веннберге, с которым, возможно, будете играть в одном звене?

- Если он любит пасовать, то я его люблю (смеется). Главное – я хочу быть продуктивным. Хотел бы делать это для зрителей. Потому что люди приходят с семьями и отдыхают. Хотелось бы играть как Дацюк, который много радости приносил людям.

- Важно ли для вас стать лучшим игроком?

- Если бы я сказал, что это не важно, то это была бы ложь. Так делают многие игроки, когда говорят, что это для них не важно. Хотелось бы приносить пользу. Я не скажу, что хочу играть только на себя и быть единоличником. Однако хочется и команде помогать, и свои планки преодолевать. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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