Артемий Панарин: "Хлеб - всему голова". Дед очень рад, что у меня такое прозвище"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин дал понять, что не обращает внимание на разговоры о том, что его игра в "Чикаго" во многом зависела от Патрика Кейна. По словам форварда, он не думает о том, чтобы доказывать свою самостоятельность в "Блю Джэкетс".

- Но не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать, - сказал Панарин на пресс-конференции. - Уверен: если я буду думать о том, чтобы кому-то что-то доказывать, это будет оказывать на меня давление. Буду просто выходить и играть каждый матч. Я уже привык, что по моей карьере все говорят, что я играю за счет кого-то. В России последний сезон так же было. Никто не вспоминает, как и с кем я играл ранее. Я привык и не обращаю на это внимание. Но это немножко злит.

Прозвище "хлебушек"? У нас в России говорят: "Хлеб - всему голова". Мой дед очень счастлив, что у меня есть такое прозвище, но не называет меня так.