Артемий Панарин готов летом рассмотреть предложение от "Чикаго"

Издание The Athletic сообщает, что российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, у которого контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона, планирует рассмотреть предложение от своей бывшей команды - "Чикаго".

Ранее стало известно, что форвард в следующем межсезонье намерен сменить клуб. Агент игрока Дэн Мильштейн, в свою очередь, заявил, что собирается вернуться к переговорам с "Коламбусом" о новом контракте для своего подопечного в январе.

На данный момент Панарин является лучшим бомбардиром "Блю Джэкетс" с 26 (6+20) очками в 23 матчах. Игрок выступал за "Чикаго" с 2015 по 2017 годы. За это время Артемий забросил 61 шайбу и отдал 90 результативных передач в 162 встречах, а в сезоне-2015/16 он завоевал "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона в НХЛ.