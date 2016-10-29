11:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Артемий Панарин: "Главное, чтобы белая полоса Анисимова была как можно длиннее и толще"

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Пятница. Нью-Джерси. "Нью-Джерси" – "Чикаго" – 2:3 ОТ. Артем АНИСИМОВ празднует побендый гол.Анисимов принес победу "Чикаго", Бобровский "засушил" "Анахайм"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин подчеркнул, что его одноклубник Артем Анисимов окрылен результатами в текущем сезоне. По его словам, форвард хорошо выполняет поставленным перед ним задачи.

- Мы рады за Анисимова, - сказал Панарин в интервью официальному сайту НХЛ. - Крылья у него прорастают из спины. Главное, чтобы он продолжал в том же духе. Звено хорошо играет.

- Результативность Анисимова повысилась, потому что больше внимания уделяют вам и Кейну?

- Может быть Кейну. Кому я там нужен? Я так, подыгрываю иногда (улыбается). Анисимов всегда достаточно хорошо выполняет задачи. Считаю, что награда за работу придет всегда. Он работящий парень. Сейчас у него белая полоса. Главное, чтобы она была как можно длиннее и толще.

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