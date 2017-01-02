Артемий Панарин: "Если погода будет не хоккейной, давайте сыграем в футбол"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин в преддверии матча "Зимней классики" против "Сент-Луиса" заявил, что даже у такого мероприятия есть свои недостатки, а также предложил альтернативный вариант проведения игры, в случае плохой погоды. Сегодня стало известно, что НХЛ решила не переносить начало встречи. Игра состоится сегодня, начало – в 21.00 по московскому времени. Проведение матча оставалось под вопросом из-за погодных условий – в Сент-Луисе ожидаются дожди и гроза.

– Мне очень нравятся такие мероприятия, – цитирует сайт НХЛ Панарина. – Свежий воздух, все смеются, радуются. Играть на таком стадионе непривычно, потому что трибуны находятся далеко, и атмосфера из-за этого чуть другая. Открытый лед, какого бы качества он не был, все равно не такой идеальный, как под крышей. Завтра, тем более, погоду обещают не очень. Тут бы как-нибудь шайбу удержать, не до трибун будет.

Если матч перенесут на вторник – будет не очень хорошо, потому что тогда мы свой выходной "проиграем". Поэтому у меня есть альтернативное предложение: если погода будет не хоккейной, давайте сыграем в футбол.