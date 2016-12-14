Артемий Панарин: "Чикаго" может еще прибавить"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин после победы над "Рейнджерс" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что игра команды еще далека от идеала. Российский форвард отметился двумя результативными передачами, в том числе на Артема Анисимова в эпизоде с победной шайбой.

- Настроение после победы хорошее, - сказал Панарин в интервью официальному сайту лиги. - Конечно, меня расстраивает, когда говорят, что уже четверть сезона прошла. Хотелось бы играть лучше. Будем собираться и стараться играть еще сильнее. А так - все нормально.

- Вы, кажется, нашли свою игру, на втором месте по результативности и можете еще прибавить.

- Ну да, можем прибавить, есть еще много моментов. Можем забивать больше голов.

- Каково сейчас находиться вдали от родных, друзей? Скоро Новый год...

- Не очень просто, конечно. Но у нас в "Чикаго" есть костяк, мы друг друга все знаем, появились хорошие друзья, так что грех жаловаться.

- Как планируете провести Новый год?

- Не так, как предыдущие. У нас будут игры. Может, в ресторан пойдем