Артемий Панарин: "Бобровский? Теперь можно терять шайбу на синей линии"

Новичок "Коламбуса" Артемий Панарин поделился впечатлениями от одноименного города и отметил, что он больше напоминает место, откуда он родом. По словам форварда, он очень рад, что будет играть со своим соотечественником Сергеем Бобровским.

- Первые впечатления от Коламбуса? Хороший город, - отметил Панарин в интервью клубной пресс-службе. - Чистый, спокойный, много зелени. Все, что мне нравится.

- Город сильно отличается от Чикаго. Похож ли он на ваш родной город?

- Да, этот город больше похож. (Смеется.) Я очень рад.

- Сколько человек из команды вы знаете?

- Сейчас уже 10. А до этого только одного – Бобровского.

- Рады, что будете теперь играть с ним?

- Очень рад. Теперь можно терять шайбу на синей линии последним игроком.