Артемий Пананрин: "Сложил двойку и семерку, получился 9-й номер"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" рассказал, почему выбрал 9-й номер в "Блю Джэкетс". По словам форварда, его привичный номер - 72.

- Долго думали над своим номером в "Коламбусе"?

- Мой привычный номер - 72-й - занят Сергеем Бобровским. Спросил в клубе про 27-й - под ним выступает защитник Райан Мюррей. Сложил семерку и двойку, получился 9-й, плюс в сборной под ним разок играл, да и вообще нравится, как он выглядит. Для меня не настолько принципиально, под каким номером играть. (Виктория БУЛАХОВА из Чикаго)

Полное интервью Артемия Панарина