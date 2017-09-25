Артем Анисимов: "Юрзинов многому меня учит и дает дельные советы"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в интервью "СЭ" рассказал про подготовку к сезону и отметил, что тренер Владимир Юрзинов дает ему много дельных советов.

– Вы упоминали, что летом тренировались в Швейцарии под руководством Владимира Юрзинова?

– Он очень многому меня учит и дает дельные советы. На протяжении всей своей энхаэловской карьеры во время летнего перерыва я стараюсь провести сбор под руководством Владимира Владимировича. А до НХЛ он два года был моим наставником в ярославском "Локомотиве". Он очень сильно помог мне в моей хоккейной карьере. За что я ему очень благодарен. (Виктория БУЛАХОВА)