Артем Анисимов: "Я же хоккеист, а не тренер. Мне говорят - я делаю"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в интервью "СЭ" рассказал о своей роли в сборной России во врем Кубка мира-2016 в Торонто. Он отметил, что четко выполнял установку тренерского штаба.

– Меня только одно возмущает. Я знаю, насколько вы здорово играли в прошлом сезоне, не удивлен, что вы лидер команды в этом году. Но почему на Кубке мира вас не было видно?

– Все просто: я выполняю тренерские задания. В Торонто мою роль в команде видели иначе, и я честно делал то, что от меня просили.

– И не спорили?

– Я же хоккеист, а не тренер. Мне говорят – я делаю. Но и вы должны понимать, что в национальной команде сильный подбор игроков, и тренерам приходилось выбирать тактику. Это все-таки не клуб, так что у меня нет ни к кому претензий. (Алексей ШЕВЧЕНКО)