Артем Анисимов: "Я и Кейн не успели соскучиться друг по другу"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов, который является лидером бомбардирской гонки НХЛ, в интервью "СЭ" подчеркнул, что относится к этому статусу очень спокойно. Форвард, набравший 17 (8+9) очков, уверен, что все еще может измениться.

- Вы сделали скриншот страницы НХЛ, на котором вы занимаете первое место среди бомбардиров лиги?

- Я - нет, а вот отец сделал. Сам-то отношусь к этому довольно спокойно. Сейчас ноябрь, а впереди еще так много игр, что сто раз все поменяется.

- Мы тут переживали, когда вас с Артемием перевели от Патрика Кейна. Думали, что сейчас начнется период адаптации. Да и он был, только очень короткий.

- На большинство мы выходим с Кейном, так что соскучиться друг по другу не успели. Да, чаще всего мы появляемся на площадке с Марианом Хоссой. Мне этот вариант тоже нравится.

- Вы помогли забросить Хоссе 500-ю шайбу в карьере.

- И я был рад не меньше, чем Мариан. Во-первых, я тоже вошел в историю. Во-вторых, я рад за Мариана. Он мог отпраздновать этот юбилей еще в прошлом сезоне, но все не получалось. Честно, я очень доволен, что, наконец, психологический груз спал. Теперь будет еще легче. (Алексей ШЕВЧЕНКО)