Артем Анисимов: "В последний раз встречал Новый год "по-русски" в локаут"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в преддверии матча "Зимней классики" против "Сент-Луиса" заявил, что рад в очередной раз принимать участие в таком событие, а также рассказал, как встретил Новый год. Сегодня стало известно, что НХЛ решила не переносить начало встречи. Игра состоится сегодня, начало – в 21.00 по московскому времени. Проведение игры оставалось под вопросом из-за погодных условий – в Сент-Луисе ожидаются дожди и гроза.

– Для меня матч будет уже третьим на открытым воздухе: в прошлом году играли "Стадионную серию", и еще до этого – "Зимнюю классику", – цитирует сайт НХЛ Анисимова. – Эти матчи уникальны в первую очередь количеством болельщиков на трибунах. Понятно, что ажиотаж перед такими встречами очень большой. Все очень здорово, я всегда получаю от таких событий удовольствие. Уверен, что в Сент-Луисе очень рады тому, что "Зимняя классика" пройдет у них: все-таки, первая игра в истории клуба под открытым небом. Помню, как я сам был рад и взволнован перед собственным первым подобным опытом, с каким нетерпением ждал его. Теперь, уже сыграв парочку, отношусь к этому проще и просто стараюсь получить удовольствие.

Я вообще лег в 12:30, хотя тянуло лечь спать даже раньше. В последний раз встречал Новый год "по-русски" – за столом с близкими, кажется, в локаут. Что поделать, такова доля игрока НХЛ.