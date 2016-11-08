Артем Анисимов: "Уже не спрашивают о Панарине"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в интервью "СЭ" подчеркнул, что ему перестали задавать многочисленные вопросы об одноклубнике Артемии Панарине, который в прошлом году стал обладателем "Колдер Трофи". Несмотря на это, по словам форварда, пресса не отличается оригинальностью.

- Мы с вами говорили летом, и вы в шутку возмущались, что журналисты в Чикаго все время спрашивают вас об Артемии Панарине. Сейчас, наверное, это прошло.

- Ага, только я с журналистами не встречаюсь.

- Думал, такого в НХЛ не бывает.

- Нет-нет, никакого бойкота я не объявлял. Просто к моменту, когда пресса приходит в раздевалку, ухожу в ту зону, где нет доступа. Понимаете, я честно оставался, но мне задавали одни и те же вопросы. Это тоже утомляет, когда спрашивают про одно и то же. Но если ко мне подойдет пиар-менеджер и скажет: "Артем, сегодня репортеры хотят видеть именно тебя", то я пойду. Но раз меня никто специально не спрашивает, то лучше отдохнуть. (Алексей ШЕВЧЕНКО)