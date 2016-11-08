Артем Анисимов: "Трамп или Клинтон? Пусть выбирает Кейн"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в интервью "СЭ" поделился мнением о предстоящих выборах в США. Он в шутку отметил, что не разбирается в этом вопросе и доверяет выбор своему партнеру Патрику Кейну.

– И последнее. Скоро в США выборы. Трамп или Клинтон?

– Вот тут я вообще ничего не понимаю. У меня нет американского паспорта, я не голосую и даже не в курсе, что там происходит. Реально вообще нет никакого мнения. Пусть об этом размышляет Патрик Кейн. Мы с Панариным доверяем ему сделать выбор. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Артем Анисимов: "Меня столько били, что я уже ничего не чувствую"