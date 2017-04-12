Артем Анисимов: "Сделал выводы после прошлогоднего плей-офф НХЛ"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов, восстановившийся после травмы ноги, рад, что снова может вернуться на лед. По словам россиянина, который играет в бригаде большинства "Блэкхокс", он продолжит идти на ворота и выкладываться на сто процентов.

Ожидается, что форвард сможет принять участие в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом", который состоится в четверг. Напомним, что Анисимов получил повреждение 14 марта в игре с "Монреалем" и пропустил 13 матчей регулярного чемпионата.

- Я буду по-прежнему идти на ворота, выкладываться в каждой смене, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Анисимова. - Я себя хорошо чувствую и рад, что могу вернуться. Я готов играть.

Было тяжело. Я старался держать себя в форме, но ничего не форсировал. Хотел, чтобы нога отдохнула и восстановилась. Все пришло в норму, и я готов играть. Непросто было с этим смириться, но это жизнь, это хоккей. Тут ничего не поделаешь. Всякое может произойти.

Чувствуется небольшое давление. Надеюсь, что оно уйдет после первой смены. Надо снова почувствовать игру, а для этого нужно провести первую смену. Я сделал выводы после прошлогоднего плей-офф.

Напомним, что в прошлом сезоне "Чикаго" выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, уступив "Сент-Луису".