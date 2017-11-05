Артем Анисимов: "С каждым матчем у меня все лучше получается взаимодействовать с партнерами"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов после победы над "Миннесотой" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что с каждой игрой показывает лучший хоккей. Он также добавил, что в тройке с Патриком Шарпом и Джоном Хейденом хоккеисты начинают чувствовать взаимопонимание.

Отметим, что Анисимов забросил победную шайбу во встрече, которая стала для него пятой в сезоне.

– С каждым матчем я играю все лучше, лучше взаимодействую с партнерами. Мы провели вместе пять игр и начинаем чувствовать взаимопонимание, – цитирует официальный сайт НХЛ Анисимова.