Артем Анисимов: "Расмуссен регулярно спрашивает русские слова, но не мат"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в интервью "СЭ" подчеркнул, что несколько игроков "Блэкхокс", кроме него и Артемия Панарина говорят на русском языке. Форвард отметил, что швед Деннис Расмуссен заучивает слова и фразы.

- О вас вспоминал игрок "Рейнджерс" Крис Крайдер. Мол, вы учили его русскому языку. А в "Чикаго" есть те, кто изучает наш язык неформально?

- О, между прочим, есть. Раз в неделю ко мне подходит Деннис Расмуссен и спрашивает новое слово. Это не мат, а обычные слова. Он заучивает и теперь в нужный момент может поздороваться по-русски, пожелать удачи, назвать даже какой-то хоккейный термин.

- Здорово.

- Кроме того, в раздевалке мы сидим с Михалом Кемпни и с ним вообще по-русски общаемся.

- Правда что ли?

- Так он же из Чехии, а играл в "Авангарде". Михал очень хорошо знает русский. Нам иногда так даже легче общий язык найти. (Алексей ШЕВЧЕНКО)