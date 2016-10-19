Артем Анисимов: "Радовался за Хоссу как ребенок"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов выразил радость по поводу победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (7:4). "Блэкхокс" вели со счетом 4:0, но позволили противнику догнать себя, а потом вырвали победу.

– Иногда подобное случается в игре, – цитирует официальный сайт НХЛ Анисимова, который отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. – Игра была открытой, и это даже хорошо. Мы смогли найти возможность снова отличиться, когда соперник сравнял счет. Главное, что набрали нужные очки.

Мариан Хосса в этом матче сделал свой 500-й гол, это было очень увлекательно. Я крайне рад за него. Это огромная веха для игрока. Когда увидел эту его шайбу, меня переполнила радость. Радовался как ребенок.