Артем Анисимов: "Никогда не играл на футбольном стадионе, как тут в Нотр-Даме"

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном" (2:4) очков не набрал, но отметился двумя удалениями на 2 минуты, рассказал о своем опыте в "Зимней классике". Он также отметил, что у "Блэкхокс" не получаются матчи под открытым небом.

– У меня были три "Зимние классики" и еще один матч из "Стадионной серии", – приводит официальный сайт НХЛ слова Анисимова. – Опыт очень хороший. Я никогда не играл на футбольном стадионе, как тут в Нотр-Даме. Все время выступали на бейсбольных аренах. А тут ощущения немного другие. Трибуны расположены как в хоккее, вокруг площадки. Арена же в бейсболе – как треугольник…

Собралось много зрителей, атмосфера была супер. Что тут добавить? Болельщики поддерживали нас до конца матча. К сожалению, мы проиграли. Так получилось. Я честно не знаю, почему "Чикаго" так часто проигрывает матчи под открытым небом. Тяжело ответить на такой вопрос. Мы настраиваемся на каждый матч, выходим и хотим победить. Но почему-то в матчах под открытым небом не получается. И не сказать, что мы на скамейках замерзли. Они подогревались. Там было хорошо, тепло, и ветра не ощущалось.

Отметим, что "Бостон" одержал волевую победу, отыгрываясь два раза.

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