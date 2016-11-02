Артем Анисимов: "Неудачи на старте сезона? Забыл все плохое"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (5:1) отметил, что забыл неудачный для себя старт сезона. В первых двух играх он не набрал ни одного очка и заработал четыре минуты штрафа. Сегодня россиянин возглавил бомбардирский список с 13 (7 + 6) очками.

- Просто нужно упорно работать каждую игру и каждый день, - приводит пресс-служба НХЛ слова Анисимова. - Неудачи на старте сезона? Я забыл все плохое. Все хорошее осталось со мной. Мой гол? Вся комбинация была похожа на конвеер.