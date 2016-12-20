Артем Анисимов: "Мы с Панариным еще не достигли пика взаимопонимания"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов подчеркнул в интервью официальному сайту НХЛ, что личная статистика для него не имеет большого значения. По словам хоккеиста, их связка с Артемием Панариным не достигла пика взаимопонимания.

– Вы идете по графику личного рекорда результативности за карьеру. Насколько статистика значима для вас? Чем еще, кроме везения, объяснить вашу 25-процентную реализацию бросков?

– Если честно, личная статистика не так уж важна. Самое главное, что мы выигрываем и получаем удовольствие от игры. А с такими партнерами грех не получать удовольствия. Да и грех не забивать, когда они выводят тебя на бросок на пустые ворота. Я стараюсь выжимать максимум из каждого момента, ведь забивать очень хочется и дальше. При этом хотелось бы самому генерировать больше моментов и чаще бросать по воротам.

– Ваш нынешний уровень взаимопонимания с Панариным и Кейном – это пик? Вы играете вместе почти полтора сезона. Когда-нибудь так долго выходили на лед с одними и теми же партнерами?

– Я не думаю, что это пик. В том году мы, считаю, играли лучше. Сегодня пошло большинство, и это очень хорошо. Но в игре "пять на пять" нам надо добавлять – лучше играть в зоне обороны, а в чужой больше держать шайбу, чаще создавать моменты. Крутить, вертеть. Мы пока слишком часто теряем шайбу в чужой зоне.

В профессиональном хоккее так долго я не играл с одними партнерами никогда, и уверен, что это плюс для всех нас. Зная, что сочетание останется прежним, что на льду мы будем вместе, мы всегда можем сесть и обсудить наши действия. Решить, как улучшить нашу игру и договориться попробовать какие-то вещи.