03:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Артем Анисимов: "Хочу прибавлять во всех компонентах и приносить пользу "Чикаго"

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Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов подчеркнул в интервью официальному сайту НХЛ, что добиться прогресса в игре ему помог опыт. По словам хоккеиста, он намерен прибавлять во всех компонентах.

– Шесть ваших голов уже принесли победы "Чикаго" в этом чемпионате. До этого вашим личным рекордом было пять победных голов в "Коламбусе", но то – за весь сезон. Это везение или вы намного более увереннее чувствуете себя, когда дело доходит до решающих минут?

– Можно сказать, что это опыт. Даже, прежде всего, это опыт. Играть последние минуты – очень большая ответственность. Выпуская тебя на лед в тот момент, когда игра висит на волоске, тренеры ждут, что ты воспользуешься шансом и забьешь. И я стараюсь использовать эту возможность по максимуму.

– Вы выходите на лед в самые разные моменты: в равных составах, неравных, большинстве, меньшинстве. Таскаете для своего звена рояль, делаете массу почти незаметной грязной работы в обеих зонах, развязывая руки партнерам. В чем еще вы хотели бы добавить в своей игре?

– Вы знаете, во всех этих компонентах. Всегда хочется расти и двигаться вперед. Быть универсальным игроком и продолжать приносить пользу во всех ситуациях.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/five-questions-with-artem-anisimov/c-284860144

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