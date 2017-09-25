Артем Анисимов: "Готовлюсь сыграть 82 игры в регулярном сезоне и все матчи плей-офф"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в интервью "СЭ" рассказал про подготовку к сезону и отметил, что для него это первый полноценный сбор.

– Как для вас лично складывается нынешний предсезонный сбор команды?

– Очень хорошо. Мне нравится, как развиваются события. Удалось почувствовать игру, хорошо потренировались, провели уже три выставочные встречи.

– Для вас это третий сбор в составе "Чикаго". Сценарий подготовки из года в год меняется или события развиваются по уже знакомому плану?

– Начало первого сбора в Чикаго я пропустил, потому что как раз в то же время у нас с Ксюшей родился сын. Во втором сезоне начало тренинг-кэмпа в "Блэкхокс" совпало с Кубком мира, где я выступал за сборную России, поэтому часть сбора я тоже пропустил. Мне тяжело ответить на этот вопрос – это мой первый полноценный сбор в "Чикаго".

– Ближайшие четыре дня команда проведет в Индиане, где будет тренироваться на территории университета Нотр-Дама. Подобные вылазки помогают подопечным Джоэля Кенневилля абстрагироваться от семейной рутины в Чикаго и сконцентрироваться только на хоккее?

– Думаю, это пойдет игрокам только на пользу. Это даст нам возможность узнать друг друга, поближе познакомиться с новичками и провести всем вместе время за ужинами.

– А на чем вы акцентировали внимание во время межсезонья?

– Главной целью было залечить все свои травмы, хорошо подготовиться физически, чтобы сыграть 82 игры в регулярном сезоне и все матчи плей-офф на высоком уровне. К этому и готовлюсь. (Виктория БУЛАХОВА)