Артем Анисимов: "Чикаго" придерживался плана на игру с "Нью-Джерси"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов, который стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (3:2 ОТ), высоко оценил игру своей команды. По словам форварда, "Блэкхокс" придерживались плана на игру.

- Гол, забитый в дополнительное время, получился простым. После дальнего броска я пошел на ворота и смог добраться до шайбы, - приводит пресс-служба "Блэкхокс" слова Анисимова. - "Чикаго" одержал победу в овретайме, а это значит, что нам удалось проделать хорошую работу.

По ходу матча мы были вынуждены отыгрываться, но мы старались придерживаться плана на игру и действовать согласно плану. Кроуфорд спасал нас в нужные моменты и провел хорошую игру.