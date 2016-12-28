17:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Артем Анисимов: "Чикаго" должен был играть куда быстрее"

0
0
0

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов после поражения от "Виннипега" (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала медлительность его одноклубников. Отметим, что во вторник Анисимов был выведен из списка травмированных игроков. В текущем сезоне россиянин сыграл в 32 матчах чемпионата и набрал 27 (14+13) очков.

– "Джетс" играли быстро и очень удачно боролись за шайбу во всех зонах, – цитирует сайт НХЛ Анисимова. – Нашей команде нужно было играть куда быстрее, включаться в игру в первую секунду после вбрасывания. В этом все дело.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ