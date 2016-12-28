Артем Анисимов: "Чикаго" должен был играть куда быстрее"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов после поражения от "Виннипега" (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала медлительность его одноклубников. Отметим, что во вторник Анисимов был выведен из списка травмированных игроков. В текущем сезоне россиянин сыграл в 32 матчах чемпионата и набрал 27 (14+13) очков.

– "Джетс" играли быстро и очень удачно боролись за шайбу во всех зонах, – цитирует сайт НХЛ Анисимова. – Нашей команде нужно было играть куда быстрее, включаться в игру в первую секунду после вбрасывания. В этом все дело.