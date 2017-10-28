Артем Анисимов: "Без Панарина игра другая"

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов оценил свою игру в начале сезона и отметил, что без экс-форварда "Блэкхоукс" Артемия Панарина ему приходится не просто. Напомним, что в прошлом сезоне они играли в одном звене. Перед началом сезона Панарин был обменен в "Коламбус".

– Без Панарина игра другая. Его больше нет с нами в команде, – цитирует Анисимова dailyherald.com. – Что я с этим могу поделать? Я могу только стараться показывать свою лучшую игру без Панарина.

Игра с Шарпом и Хейденом? Каждый приносит что-то свое в наше звено. Мне просто нужно найти сильные стороны ребят и играть с ними.

Начал сезон медленно. Моя результативность не такая, какую я бы хотел. Мне нужно больше играть с шайбой и стараться занести ее в ворота. Все происходит у сетки. Мне также нужно упростить свою игру, лучше играть в защите и быстрее убегать в нападение.