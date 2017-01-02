22:02 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Аризона" забрала Бурмистрова с драфта отказов

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Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в "Аризоне", сообщает официальный сайт НХЛ. "Койотс" забрал россиянина с драфта отказов, куда его вчера выставил "Виннипег".

- Мы рады подписать Александра с драфта отказов, - сказал генменеджер "Аризоны" Джон Чайка. - Это один из игроков, у которого наши скауты видят больший потенциал, чем он показывает. Мы надеемся, перемены помогут его игре. 

В текущем сезоне Бурмистров провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 2 передачи при показателе полезности "-6". В общей сложности на счету Бурмистрова в лиге 298 игр и 81 (30+51) очко. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vasek

из команды с хорошей центральной осью попал в команду с отсутствующей центральной осью. Лучшего подарка на НГ у Бурми не будет! У Собак из центров есть только Ханзал с -16 и зеленый Дворак, в других звеньях на точке играют не прирожденные центры, в том числе деревяха Мартинук. Не закрепиться в таком составе будет концом карьеры... Концом карьеры не в НХЛ, а вообще.

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