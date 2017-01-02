"Аризона" забрала Бурмистрова с драфта отказов

Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в "Аризоне", сообщает официальный сайт НХЛ. "Койотс" забрал россиянина с драфта отказов, куда его вчера выставил "Виннипег".

- Мы рады подписать Александра с драфта отказов, - сказал генменеджер "Аризоны" Джон Чайка. - Это один из игроков, у которого наши скауты видят больший потенциал, чем он показывает. Мы надеемся, перемены помогут его игре.

В текущем сезоне Бурмистров провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 2 передачи при показателе полезности "-6". В общей сложности на счету Бурмистрова в лиге 298 игр и 81 (30+51) очко.