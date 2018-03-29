"Аризона" выиграла второй матч кряду

"Вегас" на своем льду проиграл "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). "Койотс" выиграл вторую встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Аризона" - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Голы: Коннотон - 8 (Дворак, Экман-Ларссон), 6:22 - 0:1. Хаула - 29 (бол., Нил), 11:23 - 1:1. Паник - 12 (Келлер), 17:09 - 1:2. Так - 15 (бол., Маршессо, Карлссон), 34:44 - 2:2. Коннотон - 9, 35:43 - 2:3.
Вратари: Флери (58:00) - Раанта.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 29 (5+11+13) - 32 (15+13+4).
29 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.
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