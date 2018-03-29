07:45 | Хоккей — НХЛ

"Аризона" выиграла второй матч кряду


"Вегас" на своем льду проиграл "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). "Койотс" выиграл вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Аризона" - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Коннотон - 8 (Дворак, Экман-Ларссон), 6:22 - 0:1. Хаула - 29 (бол., Нил), 11:23 - 1:1. Паник - 12 (Келлер), 17:09 - 1:2. Так - 15 (бол., Маршессо, Карлссон), 34:44 - 2:2. Коннотон - 9, 35:43 - 2:3.

Вратари: Флери (58:00) - Раанта.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 29 (5+11+13) - 32 (15+13+4).

29 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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