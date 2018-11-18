"Аризона" уступила "Бостону"

"Аризона" проиграла "Бостону" (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличился Брэд Ричардсон. У гостей забивали Якоб Форсбакка-Карлссон и Джейк Дебраск.

"Бостон" набрал 25 очков и занимает пятое место на Востоке. У "Аризоны" 19 очков и 11-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Бостон" - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Форсбакка-Карлссон - 1 (Аккьяри), 1:12 - 0:1. Дебраск - 8 (Маршан), 2:45 - 0:2. Ричардсон - 6 (Хиностроза), 29:10 - 1:2.

Вратари: Кюмпер (58:32) - Галак.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 33 (10+11+12) - 23 (7+3+13).

Наши: Любушкин (18.45/0/0) - -.

18 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

Все про НХЛ - здесь.