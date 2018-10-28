"Аризона" разгромила "Тампу", Сергачев набрал "-6"

"Аризона" обыграла "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:1. Дубль в составе "Койотс" сделал Михаэль Грабнер.

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отыграл 16 минут 17 секунд и набрал показатель "-3". У защитника Михаила Сергачева за 18 минут 18 секунд "-6".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Тампа-Бэй" - 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Голы: Истерли - 1 (Ричардсон, Хиностроза), 6:55 - 1:0. Келлер - 5 (Димерс, Гальченюк), 8:51 - 2:0. Степан - 1 (Перлини, Голигоски), 12:57 - 3:0. Хиностроза - 3 (Голигоски, Раанта), 28:26 - 4:0. Грабнер - 1 (мен., Ричардсон), 31:48 - 5:0. Грабнер - 2 (мен.), 48:59 - 6:0. Эрне - 1 (бол., Джонсон, Гурд), 49:27 - 6:1. Паник - 1, 52:50 - 7:1.

Вратари: Раанта - Доминге.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 31 (9+14+8) - 30 (13+7+10).

Наши: - - Кучеров (16:17/0/-3), Сергачев (18:18/2/-6).

28 октября. Глендейл. Gila River Arena.