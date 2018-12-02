"Аризона" разгромила "Сент-Луис"

"Аризона" обыграла "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. На счету нападающего Клэйтона Келлера 3 (1+2) очка.

Форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отыграл 15 минут, за которые набрал показатель "-3". Иван Барбашев провел на площадке 13 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Сент-Луис" - 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Чикран - 1 (бол., Келлер), 12:27 - 1:0. Келлер - 8 (Шмолц ), 20:58 - 2:0. Томас - 2 (Боумистер, О`Райлли), 21:26 - 2:1. Фишер - 5 (Паник, Степан), 22:59 - 3:1. Казинс - 2 (Степан, Арчибальд), 28:21 - 4:1. Паник - 5 (Хиностроза, Экман-Ларссон), 37:02 - 5:1. Голигоски - 2 (Келлер, Шмолц ), 54:08 - 6:1.

Вратари: Хилл - Джонсон.

Штраф: 10 - 28.

Броски: 44 (14+24+6) - 26 (6+10+10).

Наши: - - Барбашев (13.24/1/-1), Тарасенко (15.05/5/-3).

2 декабря. Глендейл. Gila River Arena.