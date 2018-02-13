"Аризона" разгромила "Чикаго" Анисимова

"Аризона" на своем льду обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Это шестое подряд поражение "Блэкхокс".
19 минут в составе гостей на льду провел российский нападающий Артем Анисимов, отметившийся двумя бросками по воротам при коэффициэнте полезности "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" – "Чикаго" – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Голы: Доми – 4 (Чикран, Ридер), 1:32 – 1:0. Келлер – 16 (Степан), 9:22 – 2:0. Дебринкэт – 20 (бол., Тэйвз, Бума), 24:33 – 2:1. Голигоски – 7 (Келлер, Доми), 27:06 – 3:1. Ридер – 7 (бол., Фишер), 29:33 – 4:1. Казинс – 10 (Голигоски, Коннотон), 47:11 – 5:1. Дворак – 9 (Фишер, Риналдо), 55:38 – 6:1.
Вратари: Раанта – Форсберг (Гласс, 27:06).
Штраф: 16 – 12.
Броски: 22 (10+7+5) – 38 (10+17+11).
Наши: – – Анисимов (19:03/2/-2).
13 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
ростовский свин
Бней Иегуда..для того что бы получилось как с хартвордом -каролиной должно сложиться масса факторов ..это скорее единичный случай.
10:56
Vasek
bezik, maxcds. В принципе согласен, но сбросить некоторых ненужных игроков вполне можно. Шарпа вполне может взять ну хоть родная Филадельфия. Для ПО он в 4-м звене лишним не будет. И других для улучшения глубины состава могут прихватить. Сумели же в прошлом сезоне Тройт развести Рагсов на целых 2 драфт пика за счет Смита (ныне АХЛовца)! Меняли таких персонажей, как Отт, Столберг, Одуйя, Хансен, Берроуз, да даже Дуайт "знаковый когда-то мем для форума" Кинг!=))) Чёрт, Квинси, Паренто, Йокимазапака... Штрайт! Нынче дедлайн для слива такого хлама самое удачное время. Нэша с Кейном на всех не хватит.
10:36
Бней Иегуда
ростовский свин Бней Иегуда..а перед этим каролина играла в финале 2002 ... 10:20 --------------------- А перед этим, ещё 5 годами ранее Хартфорд был беспросветным днищем в Лиге.))
10:25
Бней Иегуда
Ростовский, посмотри историю Лиги внимательнее!)) Быстро - это понятие относительное.)) Ну ни через 5, а через 15-20 лет выиграют, это разве что-то меняет?)) Ты в суть вникай, а не в детали! Круговорот неизбежен, и тасование топов и аутсайдеров, участь аутсайдеров Лиги не минует никого! Этим Лига и прекрасна!)) Ещё недавно лучшими были Детройт и Колорадо, а теперь они на самом дне.))
10:23
Марио66
bezik, не, к Панаре вопросов нет, хоккеист он отличный. Понятно, что с Кейном они были на одной волне, что обоим в итоге и помогло раскрыться - одному до Арт Росса (который он "никогда не выиграет"), а второму до Колдыря и хорошего контракта. Но тут уж надо различать, кто делает игру, а кто идеально подыгрывает. А то в противном случае это становится похожим на возгласа Игоря Ларионова о том, какой Наилька прекрасный хоккеист, а всю его карьеру сломал мясник на тренерском мостики, убравший того из звена Макди, который и манекен может прокачать.
10:22
ростовский свин
Бней Иегуда..а перед этим каролина играла в финале 2002 ...
10:20
ростовский свин
Бней Иегуда....тебе вон ответили-)во первых , драфт драфту рознь - в 15 и 16годах клубы рванули первыми -вторыми номерами готовых звезд -которые с ходу стали рвать лигу...А в этом???Во вторых в некоторых организациях-типа эдмонтона и первые номера драфта ничего не гарантируют, еще примеры:в 13 маккинона и баркова выбрали флорида и колорадо я что то не вижу что они контендеры хоть уже и 5 лет прошло,все что ты написал это ерунда - да лига построена по принципу равноправия -но я не уверен что чикаго быстро вернется на верх.
10:18
Бней Иегуда
Про Каролину в 1995 тоже никто из ОНАЛИТЕГОВ не думал, что она через 10 лет Кубок возьмёт.))
10:12
bezik
Долго наблюдал за идиотами на эт, да просто игнорь, так всем проще. Через дно проходят все, но только паре команд перепадают топовые проспекты, которые действительно сделают команды чемпионами. все-таки Торонто и Эдмонтон должны взять чашу в ближвйшие 10 лет, а в от Баффало и Аризона нет, если Далина не получат. Аризона вообще - могила для защитников
10:05
Бней Иегуда
Клубы, которые сейчас доминируют, уйдут в большей своей массе в тень, а аутсайдеры, наоборот, в большей своей массе, станут топами.) Вся Лига построена по такому принципу, что все преференции и сливки снимают аутсайдеры, а задача топов удержаться на плаву, отстоять своё лидерское место. Но круговорот в этой Лиге неизбежен!)) Вечно пребывать в топах при такой системе никому не удаётся и не удастся.))
10:03
bezik
Марио66, Кейну точно лучше игралось с Панарой, чем со Шмальцем. Ну а про беднягу Панарина в Коламбусе и говорить неохота, он отлично созидает там, но завершить тот же Андерсон нифига не может, а Панарину пас выдать - для КБД что-то умопомрачительное. Надежда на Дюбуа или Бьёркстранна у меня еще не умерла.
10:02
Долго наблюдал за идиотами на эт
Чмошный совсем заболел)) Ннфть собрала за семь лет всех лучших по сути(ну или кого таковыми считали) и где они?))
10:01
Марио66
Панарин, Панарин. А ведь с прошлого года не он один покинул Шикагу. Еще у одного значимого для франшизы хоккеиста "неожиданно" обнаружили аллергию на хоккейную экипировку, от чего тот завершил карьеру. Или всё и в правду держалось и тащилось на Артемии. Как Колумбус в настоящее время. %)
09:59
ростовский свин
руинами чикаго удолетворен-) один из 100лучших игроков нхл -главный могильщик индейцев, да и второй ненамного лучше.Бней Иегуда...ты в очередной раз показал незнание матчасти -5 лет небольшой срок в нхл чики выиграли кубок в 2010 и 2015 -хотя по твоей логике это должен был сделать баффало-)который уже лет 7 не видит плова.
09:56
bezik
Vasek, Рутту точно не тронут, отлично отыграл до травмы, а после вся команда сыпется. Кстати, вполне могут и Анисимова трейдануть, не очень им нужен. Может и уговорят Хоссу еще сезончик сгонять, поучить молодежь уму-разуму. Сибрука, к сожалению, никто не возьмет, явно переборщили с подписными бонусами, теперь и выкуп практически невозможен. Да и вообще я не вижу, кто позарится на игроков Чикаго и кто имеет хоть какую-то цену. Франсона с отказов даж никто не взял, Боума, Уингелс никому не нужны, Шарпу итак дали ветеранский контракт, думаю, оставят и на след. год, все-таки дешево. Только Хиностроза, Хартман и Хэйден могут быть интересны, но не факт, что индейцы отдадут неплохую молодежь
09:53
Бней Иегуда
У всех клубов такая фигня, нельзя всё время выигрывать Кубки.) Особенно в НХЛ, где такая конкуренция.) Через 5 лет лучшими клубами Лиги будут Аризона и Баффало, а худшим будет Питтсбург.) Это закон НХЛ!) Худшие клубы забирают всю талантливую молодёжь и начинают расти, лучшие наоборот постепенно деградируют, идут на спад. И так по кругу... Еще через 10 лет по новой. Лучший снова Питтсбург, худшая Аризона...))
09:48
Долго наблюдал за идиотами на эт
Нефть и Шикага главные клоуны сезона, так разбазарить огромный понкциал, что даже в ПО не попасть... Ну птицы то ладно, у них хоть несколько кружек с именами есть, они уже многое доказали. А вот очередная погоня эДНОнтона за драфтом уже выглядит как откровенное го***.
09:47
maxcds
Vasek, а ведь на предстоящем драфте не видать окромя 3 человек кто сразу может заиграть на уровне лидера команды. И не факт что Чикага сможет выбрать кого то из них. А тампа в прошлом сезоне все правильно сделала. Скинула балласт. Расчистила место своей молодежи. Кто такие Филпула, Бойл? 3-4 звено. Бишоп никогда не нравился, топом его не считаю. И ты ведь помнишь как тампа после их обмена чуть не залезла в плов. А у чикаги я так понимаю внутренние резервы исчерпаны. За перечисленных игруль, ну может за исключением Сибрука, больше чем мешок шайб не получишь.
09:41
Vasek
maxcds, да брось, выгонят их на мороз, зато на драфте будут высоко, выберут кого-нить толкового, который сразу заиграет в основе на дешевом контракте. Всё это хитрый план Боумэна-мл. Тем более такое неУДАЧНОЕ положение Чик, позволяет им до конца месяца обменять за какие-нить перспективы: Шапрпа, Уингелса, Юрко, Баума, Хартмэна, Кемфпа, Кемпни, Рутту, если повезет Сибрука. Или всех вместе. Пройдут очищение дном. Тампе в прошлом сезоне только на пользу пошло ;)
09:27
von_michel
ниже падать некуда...
09:20
maxcds
Не. Не смысл было терять Панарина, а смысл было намного ранее давать Джони 10,5 ломтей кэпхита? Я понимаю Кейн, но этот... Сибрук из той же оперы. А на следующий сезон им мноооого кого переподписывать.
09:02
gibson
Это позор. И завершение сезона. Как и у Эдмонтона. Теперь уже точно.
08:51
kargot
Вот вам и кубковый боец Саад, Чики 100% без плова, и смысл было терять Панарина?
08:36