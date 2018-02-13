"Аризона" разгромила "Чикаго" Анисимова

"Аризона" на своем льду обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Это шестое подряд поражение "Блэкхокс".

19 минут в составе гостей на льду провел российский нападающий Артем Анисимов, отметившийся двумя бросками по воротам при коэффициэнте полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Чикаго" – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Голы: Доми – 4 (Чикран, Ридер), 1:32 – 1:0. Келлер – 16 (Степан), 9:22 – 2:0. Дебринкэт – 20 (бол., Тэйвз, Бума), 24:33 – 2:1. Голигоски – 7 (Келлер, Доми), 27:06 – 3:1. Ридер – 7 (бол., Фишер), 29:33 – 4:1. Казинс – 10 (Голигоски, Коннотон), 47:11 – 5:1. Дворак – 9 (Фишер, Риналдо), 55:38 – 6:1.

Вратари: Раанта – Форсберг (Гласс, 27:06).

Штраф: 16 – 12.

Броски: 22 (10+7+5) – 38 (10+17+11).

Наши: – – Анисимов (19:03/2/-2).

13 февраля. Глендейл. Gila River Arena.