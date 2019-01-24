"Аризона" проиграла "Монреалю", Любушкин очков не набрал

"Монреаль" на своем льду обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Российский защитник гостей Илья Любушкин провел на льду 13 с небольшим минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Аризона" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Друэн - 14 (бол., Татар), 9:29 - 1:0. Гарлэнд - 9 (бол., Казинс, Келлер), 38:28 - 1:1. Райлли - 3 (Питри, Юдон), 44:48 - 2:1.

Вратари: Прайс - Пикар (58:57 - 59:00, 59:36).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 24 (6+11+7) - 31 (8+13+10).

Наши: - - Любушкин (13.11/1/-1).

24 января. Монреаль. Centre Bell.