"Аризона" проиграла "Чикаго" и потерпела восьмое поражение подряд

"Чикаго" обыграл "Аризону" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" продолжает свою серию поражений – команда не выиграла ни одной встречи со старта сезона.
В составе победителей по шайбе забросили Рихард Паник, Патрик Кейн, Томми Уинглс и Лэнс Бума. У хозяев льда отличились Кристиан Фишер и Клейтон Келлер.
Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов провел на льду 16 минут, за которые нанес один бросок и заработал показатель полезности "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" – "Чикаго" – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
- Чикаго Блэкхокс
- Аризона Койотс
- НХЛ
- Артем Анисимов
- Патрик Кейн
- Рихард Паник
- Лэнс Бума
- Томми Уинглс
- Кристиан Фишер
- Клейтон Келлер
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