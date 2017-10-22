"Аризона" проиграла "Чикаго" и потерпела восьмое поражение подряд

"Чикаго" обыграл "Аризону" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" продолжает свою серию поражений – команда не выиграла ни одной встречи со старта сезона.

В составе победителей по шайбе забросили Рихард Паник, Патрик Кейн, Томми Уинглс и Лэнс Бума. У хозяев льда отличились Кристиан Фишер и Клейтон Келлер.

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов провел на льду 16 минут, за которые нанес один бросок и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Чикаго" – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)