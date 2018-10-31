"Аризона" продлила серию поражений "Оттавы"

"Аризона" выиграла у "Оттавы" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" продлила победную серию до четырех встреч, а "Сенаторз" проиграл четвертый поединок кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Оттава" - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гальченюк - 1, 4:09 - 1:0. Ричардсон - 3 (Грабнер, Казинс), 6:33 - 2:0. Степан - 2 (мен., Голигоски), 15:30 - 3:0. Форментон - 1 (Уайдмэн, Тирни), 28:20 - 3:1. Паник - 2, 28:42 - 4:1. Экман-Ларссон - 1 (бол., Келлер, Гальченюк), 50:25 - 5:1.

Вратари: Раанта - Кондон (Андерсон, 15:30, 57:17 - 57:19).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 35 (14+8+13) - 26 (6+12+8).

Наши: Любушкин (12.01/1/-1) - -.

31 октября. Глендейл. Gila River Arena.