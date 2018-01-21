"Аризона" прервала серию поражений, обыграв "Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым

"Аризона" на выезде обыграла "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" удалось прервать серию из пяти поражений.

Российские нападающие хозяев Владимир Тарасенко и Иван Барбашев​ провели на льду 14 и 19 минут соответственно. Оба заработали показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Аризона" – 2:5 (0:4, 1:1, 1:0)

Голы: Риналдо – 3 (Фишер, Доми), 1:53 – 0:1. Дворак – 6 (Димерс, Келлер), 4:02 – 0:2. Дворак – 7 (Ридер, Келлер), 7:06 – 0:3. Перлини – 12 (Паник, Шенн), 13:15 – 0:4. Фишер – 13 (бол., Чикран, Доми), 24:33 – 0:5. Шенн – 19 (бол.), 29:27 – 1:5. Стин – 9 (бол., Берглунд, Данн), 49:44 – 2:5.

Вратари: Хаттон (Аллен, 7:06) – Раанта.

Штраф: 11 – 11.

Броски: 27 (7+8+12) – 44 (23+8+13).

Наши: Барбашев (13:44/3/-1), Тарасенко (19:16/1/-1) – -.

21 января. Сент-Луис. Scottrade Center.