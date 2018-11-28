"Аризона" прервала серию поражений, обыграв "Миннесоту"

"Миннесота" на своем льду уступила "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" прервал серию из четырех поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Аризона" - 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Голы: Круз - 4 (Арчибальд, Казинс), 4:49 - 0:1. Койл - 4 (Койву, Сперджен), 5:54 - 1:1. Паризе - 11 (бол., Дамба, Сперджен), 22:20 - 2:1. Зукер - 7 (Сперджен, Сутер), 31:21 - 3:1. Арчибальд - 1 (Круз), 43:07 - 3:2. Грабнер - 6 (Ричардсон, Фишер), 47:02 - 3:3. Арчибальд - 2 (Голигоски, Истерли), 48:39 - 3:4.

Вратари: Дубник (57:57) - Раанта (Хилл, 40:00).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 25 (12+8+5) - 14 (6+1+7).

28 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.