"Аризона" предлагала Шипачеву и Дадонову 4-летние контракты на 16 миллионов

Как стало известно "СЭ", "Аризона" в прошлое межсезонье предлагала Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову 4-летние контракты с ежегодной зарплатой в 4 миллиона долларов.

В августе 2015 года нападающие СКА подали документы на расторжение соглашений с клубом, однако нормы были изменены задним числом: вместо девяти месяцев ожидания расторжения, как было с Денисом Гурьяновым, который подал аналогичные документы несколькими днями ранее и благополучно разорвал контракт в начале мая 2016-го, срок был увеличен до 15 месяцев. И чтобы уехать в срок, Шипачеву и Дадонову пришлось бы выкупать соглашения.

Напомним, Шипачев в ходе чемпионата мира в Германии подписал контракт с "Вегасом". Дадонов может заключить соглашение за океаном не ранее 1 июля. Среди претендентов на него – "Вегас" и "Чикаго", однако у "Блэкхокс" есть проблемы с потолком зарплат, ввиду чего они не смогут предложить достойный контракт Дадонову, если не сумеют обменять Маркуса Крюгера.