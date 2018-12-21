"Аризона" потерпела третье поражение кряду

"Аризона" на своем льду проиграла "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третье подряд поражение "Койотс".

Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Монреаль" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Уэбер - 5 (бол., Питри, Друэн), 20:22 - 0:1. Экман-Ларссон - 4 (бол., Шмолц , Чикран), 26:49 - 1:1. Байрон - 8 (Дано, Э. Шоу), 41:16 - 1:2.

Вратари: Кюмпер (58:26 - 59:03, 59:19) - Прайс.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 37 (14+15+8) - 28 (12+8+8).

Наши: Любушкин (11.21/4/-1) - -.

21 декабря. Глендейл. Gila River Arena.