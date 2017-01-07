"Аризона" потерпела девятое поражение подряд

"Анахайм" в овертайме вырвал победу у "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для подопечных Дейва Типпетта это поражение стало девятым кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Аризона" - 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Крамаросса - 3 (Перри, Мэнсон), 6:35 - 1:0. Ганзал - 9 (Дюклер, Ридер), 21:19 - 1:1. Вагнер - 3 (Шоу), 36:05 - 2:1. Экман-Ларссон - 8 (бол., Макгинн, Дюклер), 43:12 - 2:2. Каше - 4, 64:24 - 3:2.

Вратари: Гибсон - Смит.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (10+14+8+3) - 23 (8+8+6+1).

7 января. Анахайм. "Хонда Центр".