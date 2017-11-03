"Аризона" потерпела 13-е поражение в этом сезоне

"Баффало" одержал победу над "Аризоной" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что по ходу встречи "Клинки" вели – 5:1. "Койотс" потерпели 13-е поражение в этом сезоне.

В составе "Баффало" 14 минут отыграл защитник Виктор Антипин. Россиянин нанес один бросок по воротам соперника и заработал двухминутное удаление.

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"Аризона" – "Баффало"– 4:5 (1:1, 0:2, 2:3)

Голы: Экман-Ларссон - 2 (Доми, Дворак), 13:25 - 1:0. Окпосо - 1 (Пульо, О`Райлли), 19:59 - 1:1. Пульо - 3 (О`Райлли, Окпосо), 24:20 - 1:2. Гриффит - 2 (Райнхарт, Маккейб), 34:36 - 1:3. Кейн - 7 (мен., Айкел, Сканделла), 46:16 - 1:4. Пульо - 4 (О`Райлли, Ристолайнен), 51:12 - 1:5. Риналдо - 1 (Димерс, Ричардсон), 52:11 - 2:5. Казинс - 3 (Мартинук, Коннотон), 54:07 - 3:5. Дворак - 2 (Димерс), 59:08 - 4:5.

Вратари: Раанта (57:42 - 59:08, 59:20 - 59:20, 59:37) - Ленер.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 29 (10+6+13) - 31 (13+12+6).

Наши: - - Антипин (13:59/1/0).

3 ноября. Глендейл. Gila River Arena.