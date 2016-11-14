"Аризона" построит арену на 16 тысяч зрителей

"Аризона" построит новую 16-тысячную арену в городе Темпе, информирует официальный сайт НХЛ. Также в рамках спортивного комплекса будет построена малая арена вместимостью 4 тысячи мест, на которой будет тренироваться основная команда, а также будут проходить встречи молодежных команд университета Аризоны. Затем будет построена и другая инфраструктура, включая отель.

На данный момент "Аризона" выступает на "Хила Ривер Арене" в Глендейле. В 2015 году власти города расторгли арендное соглашение с клубом, однако потом конфликт удалось уладить.