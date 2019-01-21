"Аризона" победила "Торонто"

"Аризона" обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Победную шайбу забросил американский нападающий Винс Хиностроза.
Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 18 минут 7 секунд, Игорь Ожиганов отыграл 11 минут 41 секунду. Защитник "Койотс" Илья Любушкин провел на льду 15 минут 17 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Аризона" - 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Дермотт - 3 (Нюландер, Готье), 11:45 - 1:0. Кемпе - 3 (Круз, Голигоски), 22:16 - 1:1. Келлер - 11 (Фишер, Экман-Ларссон), 35:19 - 1:2. Таварес - 30 (Марнер, Хаймэн), 43:12 - 2:2. Хиностроза - 5 (Степан, Истерли), 46:44 - 2:3. Круз - 8 (п.в., Степан, Истерли), 59:22 - 2:4.
Вратари: Андерсен (57:55 - 59:22) - Кюмпер.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 26 (11+5+10) - 31 (6+11+14).
Наши: Зайцев (18.07/0/+1), Ожиганов (11.41/2/-1) - Любушкин (15.17/0/0).
21 января. Торонто. Scotiabank Arena.