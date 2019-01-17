"Аризона" победила "Сан-Хосе", Любушкин отдал передачу

"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Сан-Хосе" со счетом 6:3.
Российский защитник хозяев площадки Илья Любушкин провел на льду 16 минут и отдал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" - "Сан-Хосе" - 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Голы: Круз - 7 (Кемпе), 2:31 - 1:0. Паник - 10 (мен.), 4:39 - 2:0. Лабанк - 5 (Диллон, Браун), 6:53 - 2:1. Фишер - 11 (Любушкин, Уил), 25:05 - 3:1. Экман-Ларссон - 6 (Келлер, Фишер), 27:50 - 4:1. Кейн - 17 (Лабанк), 30:15 - 4:2. Кутюр - 17 (бол., Э. Карлссон, Лабанк), 55:08 - 4:3. Гальченюк - 8 (бол., п.в.), 58:02 - 5:3. Арчибальд - 4 (п.в., Круз), 59:11 - 6:3.
Вратари: Кюмпер - Делл (57:46 - 57:47, 57:58 - 58:02, 58:09 - 59:11).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 41 (17+12+12) - 29 (13+8+8).
Наши: Любушкин (16.14/0/0) - -.
17 января. Глендейл. Gila River Arena.