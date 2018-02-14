"Аризона" победила "Сан-Хосе"

"Аризона" взяла верх над "Сан-Хосе" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" занимают последнее место в таблице Западной конференции, "Шаркс" идут на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Аризона" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Коннотон - 5 (Казинс, Ричардсон), 7:58 - 0:1. Бедкер - 8 (Браун, Власик), 9:20 - 1:1. Голигоски - 8 (бол., Ридер, Фишер), 29:35 - 1:2.

Вратари: Джонс (58:02) - Уэджвуд (Раанта, 40:28).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 41 (12+17+12) - 26 (7+13+6).

14 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.